Sopayla bayıltıp, kürekle öldürdü! Kan donduran cinayette şok detaylar: 'Ben Mehdi'yim'

Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde önceki gün meydana gelen 4 çocuk babası Nadim Yeşil’in öldürülmesi olayında, cinayet zanlısı H.C.K.'nın (37) tutuklanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Şeker Fabrikasından emekli olan Nadim Yeşil evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu.

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan H.C.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞOK AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin işlendiği 31.07.2023 gününün iki gün öncesinde zanlı H.C.K. Erzurum’a gitti. Erzurum’da temin ettiği metamfetamin uyuşturucu maddeden Erzincan’a dönüp yükse dozda kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle bir süre Hamidiye Mahallesinde dolaşan zanlı, daha sonra Nadim Yeşil’in evinin bahçesine girerek burada beklemeye başladı. Bu sırada maktul Nadim Yeşil ile karşılaşan zanlı önce yumruk atıp daha sonra sopayla Yeşil’i bayılttı. Zanlının daha sonrada kürekle Yeşil’in kafasına vurarak öldürdüğü ifadeye yansıdı.

'BEN MEHDİYİM'

Maktulün yakınlarının eve gelip cinayet olayıyla karşılaşmaları üzerine durum polise bildirildi. Bir süre olay yerine yakın noktada bekleyen zanlı polisler tarafından gözaltına alınınca da “Ben Mehdi’yim” dedi.

Yürütülen tahkikat sonrasında zanlı tutuklanarak Erzincan L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının tek kişilik geçici koğuşta tutulduğu öğrenildi.

İHA

