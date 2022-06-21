Sormaktan çekinmeyin: İlişkinizin sağlıklı ilerlemesi için ilk buluşmada sorulması gereken önemli sorular

İlk buluşma birçok kişi için oldukça heyecanlı olabiliyor. Bu heyecan nedeniyle kendinizden farklı davranabilirsiniz fakat ilk buluşmada çoğu kişi karakterini açık bir şekilde belli ediyor. İlişkide partnerinizle beklentileriniz farklı ise bu farklılıklar zaman geçtikçe daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Daha mutlu bir ilişki için bu sürecin en başında bilinçli olmak gerekiyor. İlk buluşmada soracağınız üç temel soru çok büyük önem taşıyor.

BEKAR MISINIZ?

İnanması zor ama flört sitelerindeki tüm insanlar bekar değil ve bir barda tanıştığın o adam ya da kız da olmayabilir. Sormaktan zarar gelmez. Karşındaki kişi bir dolandırıcıysa, yalan söyleyebilir ama en azından soruyu sordunuz. Karşınızdaki kişi soruya kızdıysa ya çok saftır ya da başka biriyle çıkıyordur.

BİR İLİŞKİDE NE ARARSINIZ?

Bazı insanlar ya ne aradıklarını bilmiyorlar ya da sadece geçici bir ilişkinin peşindeler. Soruyu sorun ve ne dediğini analiz edin. Karşınızdaki hala yalan söyleyebilir ama en azından sordunuz ve duruşunuzu netleştirdiniz.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL İÇİNDE PLANLARINIZ NELERDİR?

Vakit kaybetmemek için bunu bilmeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişi gelecek yıl ülkeyi değiştirmek istiyorsa bunu bilmeniz gerekebilir. Devam eden bir ilişki istiyorsanız, randevunuzun hedefleri ile sizinkilerin uyumlu olduğundan emin olmanız gerekir. Ya da en azından karşı olmaması gerekir.

RAHATSIZ HİSSETTİRMEYİN

Flört, uygun olup olmadığınızı ve uzun vadeli bir ilişkinin uygun olup olmadığını öğrenmektir. Soru sormakta sorun yok ama karşınızdaki kişiyi rahatsız hissettirmediğinizden emin olun. Soruları ustaca dile getirin, yoksa size uygun birini korkutabilirsiniz.



