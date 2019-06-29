Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas’ta düzenlendi

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Atlas Sosyal Bilimler Kongresi Sivas’ta gerçekleştiriliyor.

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Ensitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Atlas Sosyal Bilimler Kongresi, Milli Mücadelenin 100. yılı anısına Sivas’ta gerçekleştiriliyor. Kongreye Rusya, Kazakistan, Gürcistan, İran, Pakistan ve Türkiye’de ki çeşitli üniversitelerden bilim adamları katıldı. Kongrede 214 bilim adamı tarafından 118 adet bildiri sunulacak.

Kongrenin Sivas’ta yapılmasının önemine dikkat çeken Profesör Doktor Necati Demir, “Sivas’ta bulunmamızın sebebi 3. Sosyal Bilgiler Kongresini yapmak üzere buraya geldik. Bize geçen yıl Milli Mücadelenin 100. yılı münasebetiyle bir program yaptık. Milli Mücadelenin önemli şehirlerinde Milli Mücadelenin 100. yılı anısına bilimsel faaliyetler yapmayı planlamıştık. Bunun ilkini 100 yıl önce Atatürk’ün, Samsun’a geldiği gün olan 19 Mayıs’ta Samsunda icra etmiştik. İkinci durak olarak da Sivas’ta, bilimsel faaliyet yapalım istedik. O çerçevede buradayız. Eş zamanda iki faaliyetimiz devam ediyor. Bunların birincisi Atlas Uluslar Arası Sosyal Bilimler Kongresi, bu kongrede 118 tane bildiri sunulacak. Katılımcılar ise 214 bilim adamımızdan oluşuyor. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden. Ayrıca kardeş ülkemiz Azerbaycan dan katılan bilim adamlarımız var. Rusya, Kazakistan, Gürcistan, İran ve Pakistan’dan gelen bilim adamlarıyla birlikte Sosyal Bilimler Kongresini bu şekilde götürüyoruz“ dedi.

Sosyal Bilimler Kongresi geçtiğimiz 27 Haziran tarihinde başladı ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.

