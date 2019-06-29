HABER

Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas’ta düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası 3.

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Atlas Sosyal Bilimler Kongresi Sivas’ta gerçekleştiriliyor.
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Ensitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Atlas Sosyal Bilimler Kongresi, Milli Mücadelenin 100. yılı anısına Sivas’ta gerçekleştiriliyor. Kongreye Rusya, Kazakistan, Gürcistan, İran, Pakistan ve Türkiye’de ki çeşitli üniversitelerden bilim adamları katıldı. Kongrede 214 bilim adamı tarafından 118 adet bildiri sunulacak.
Kongrenin Sivas’ta yapılmasının önemine dikkat çeken Profesör Doktor Necati Demir, “Sivas’ta bulunmamızın sebebi 3. Sosyal Bilgiler Kongresini yapmak üzere buraya geldik. Bize geçen yıl Milli Mücadelenin 100. yılı münasebetiyle bir program yaptık. Milli Mücadelenin önemli şehirlerinde Milli Mücadelenin 100. yılı anısına bilimsel faaliyetler yapmayı planlamıştık. Bunun ilkini 100 yıl önce Atatürk’ün, Samsun’a geldiği gün olan 19 Mayıs’ta Samsunda icra etmiştik. İkinci durak olarak da Sivas’ta, bilimsel faaliyet yapalım istedik. O çerçevede buradayız. Eş zamanda iki faaliyetimiz devam ediyor. Bunların birincisi Atlas Uluslar Arası Sosyal Bilimler Kongresi, bu kongrede 118 tane bildiri sunulacak. Katılımcılar ise 214 bilim adamımızdan oluşuyor. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden. Ayrıca kardeş ülkemiz Azerbaycan dan katılan bilim adamlarımız var. Rusya, Kazakistan, Gürcistan, İran ve Pakistan’dan gelen bilim adamlarıyla birlikte Sosyal Bilimler Kongresini bu şekilde götürüyoruz“ dedi.
Sosyal Bilimler Kongresi geçtiğimiz 27 Haziran tarihinde başladı ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yokProf. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok
Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetimleri sevindirecekSimitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetimleri sevindirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.