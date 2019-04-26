"Sosyal çalışma programımıza başlıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Avrupa ve Amerika'da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan sosyal çalışma programını müjdelemek istediğini belirterek, "Gençlerimize bu programımızı bu yaz tatilinden itibaren uygulamaya başlıyoruz. Programa katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde ödeme ve sigortalarınızı da yatıracağız." dedi. Erdem, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Gazi Üniversitesi Kariyer Fuarı 2019 Programı kapsamında ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) katkılarıyla düzenlenen "Gazi Üniversitesi İŞKUR artı hizmet noktası" açılışına katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un program değişikliği nedeniyle katılamadığı toplantıda konuşan Erdem, Türkiye'de nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, istihdam seferberliğinin önemli bileşenlerinden birisinin de üniversite öğrencilerinin ve mezunların olduğunu söyledi. Erdem, eğitimden iş hayatına en hızlı ve kalıcı şekilde geçişi desteklediklerini, çünkü bir ülkenin geleceğinin gençlerin elinde şekilleneceğini dile getirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!' İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı Hadi’den hamburger severlere özel yarışma

Bu yıl İŞKUR ile üniversiteler, kamu kurumları ve işverenler iş birliğiyle sahaya indiklerini, "İŞKUR Kampüs" isminde belli etkinlikler yaptıklarını kaydeden Erdem, "81 ilimizde düzenlediğimiz 137 etkinlikle üniversitelerimizde eğitimden iş hayatına geçişi destekleyici bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürüttük. Gençlerimizin her daim yanlarında var olabilmek ve işgücü piyasasıyla daha hızlı buluşturabilmek adına üniversitelerimizde irtibat noktaları kuruyoruz ve sayıları 93'ü buldu." diye konuştu. Erdem, bugün de yenilikçi yaklaşımlarla geliştirdikleri İŞKUR artı hizmet noktasını öğrencilerin hizmetine sunduklarını, pilot olarak Türkiye'de 6 ilde başlatılan bu uygulamayla İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerle ilgili bilgilere sürekli ulaşılabileceğini kaydetti. - "Özel sektör işe yerleştirme sayımızı, 2018 itibarıyla 1 milyon 240 bin 308'e çıkarttık" Türkiye'nin istihdam artışında yakaladıkları başarıya işaret eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç iş gücü artışında dünyada açık ara lideriz. Gençlerin istihdamında liderliğimiz devam ediyor. 2007-2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD üye ülkeler arasında ilk sıraya yerleştik. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla 2002'de yalnızca 24 bin 482 kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayımızı 2018 itibarıyla 50 kat artırarak 1 milyon 240 bin 308'e çıkarttık. Bu sayının 435 binini kadınların, 430 binini gençlerin ve 210 binini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için ayrı bir iftihar vesilesidir."

İş gücünün mesleki niteliklerini ve iş tecrübesini artırarak daha iyi şartlarda istihdamı desteklediklerinin altını çizen Erdem, "Bu amaçla aktif iş gücü programlarımızı etkin şekilde uygulamaya devam ediyoruz. 2002'de yararlanıcı sayısı sadece bin 497 olan aktif iş gücü programlarımızdan 2018'de yarım milyon kişi faydalandı. 332 kat artırdığımız yararlanıcı sayısıyla işverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya destek olduk." diye konuştu. - "Ankara, İzmir ve Bursa'da uygulamaya başlayacağız" Erdem, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını zamanında ve yeterli düzeyde karşılamak için özel projeler hayata geçirdiklerine de değindi. Bu doğrultuda 2014'te geliştirdikleri "Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi" kapsamında eğitimler düzenlediklerini belirten Erdem, "2018 yılı sonuna kadar bu mesleklerde toplam 4 bin 394 kişiye eğitim verdik. Şimdiye kadar İstanbul'da düzenlediğimiz bu kursları 2019'da Ankara, İzmir ve Bursa'da da uygulamaya başlayacağız." dedi.

Erdem, milli teknoloji hamlesiyle uyumlu siber güvenlik yazılım uzmanlığı ve teknolojisi gibi geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş aralığındaki gençler için işbaşı eğitim programların süresini de 9 aya uzattıklarını belirtti. "Avrupa ve Amerika'da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan sosyal çalışma programımızı da buradan müjdelemek istiyorum." diyen Erdem, "Gençlerimize bu programımızı bu yaz tatilinden itibaren uygulamaya başlıyoruz. Programa katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde ödeme ve emekliliğinizi etki edecek başlangıç olacak şekilde sigortalarınızı da yatıracağız." ifadesini kullandı. - "2018'de 210 bin 459 üniversiteli mezunu işe yerleştirme kapasitesine sahibiz" Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile GİZ ile bu projeyi 2017'den itibaren yürüttüklerini söyledi. Üniversitelerle İŞKUR'un daha sıkı iş birliği etkin programlarını gerçekleştirilmesi adına "İŞKUR artı hizmet noktası"nın 6 ilde oluşturulduğunu anlatan Uzunkaya, söz konusu illerin Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, İstanbul ve Ankara olduğunu belirtti.