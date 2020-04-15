Sosyal izolasyonda kilo kontrolüne dikkat!

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarına ‘evde kal’ çağrısı yapmaya devam ediyor. Bu çağrıya büyük oranda uyan birçok kişi kendini adeta eve kapattı. Ancak uzmanlar, virüsten korunmak isterken farklı sağlık sorunlarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Zira bu süreçte fazla kilolar da ‘vücutta kalıyor’.

Salgın nedeniyle evde kalan insanların hareket etme oranının önemli ölçüde azaldığına dikkat çeken Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsa Kaman, bu dönemde kişilerin farkında olmadan hızlı kilo alabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

'65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER BESLENMESİNE DİKKAT ETMELİ'

Hareket alanı kısıtlanan birçok kişinin psikolojik olarak daha fazla yemek yemeye yönelebileceğini söyleyen Op. Dr. Kaman, “Salgın önlemleri kapsamında sahillerde ve parklarda yürüyüş de kısıtlandı. Normal şartlarda her gün yürüyüş yapabilen 65 yaş üzerindeki kişinin şu an hareket alanı daha da kısıtlı. Dolayısıyla bu dönemde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlarımız beslenmelerine daha da özen göstermeli.” diye konuştu.