Sosyal konut projesi nedir, TOKİ başvuru şartları nelerdir? Sosyal konut projesi şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yapılmış olduğu iddia edilen en büyük konut projesi Sosyal Konut Projesi olarak adlandırılmıştır. Bu projeye göre kolayca bir ev almak için bütçesi ve imkanı olmayan vatandaşlara sunulan konutlar, belli koşullara bağlı olarak insanları ev sahibi yapmak için oluşturulmuştur. Ödeme koşulları, süresi, ev seçimi gibi farklı detaylar proje dahilinde yapılan anlaşmaya göre belirlenir.

Sosyal konut projesi nedir?

Sosyal Konut Projesi, önceden belirlenen bazı şartlara göre tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut sahibi olabilmesi için geliştirilmiş bir kamu projesidir. Bu proje dahilinde dar gelirli olan, bir ev alabilmek için bütçesi yeterli olmayan birçok vatandaşın ev sahibi olması hedeflenmiştir. Vatandaşlar sosyal konut projesine başvurarak konut sahibi olmadan önce başvuru yapmalıdır. Başvurular şahsen yapılmalı ve başvuru sırasında istenen belgeler beyan edilmelidir. Ödeme koşulları on beş yıl gibi sürelerle düzenlenen sözleşmeler ile belirlenir ve vatandaşların olabilecek en uygun koşullarla ev sahibi olmaları hedeflenir.

Vatandaşların sosyal konut projesine dahil olabilmek ve bu proje dahilinde bir ev sahibi olabilmek için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Başvurular Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) başvurusu yapabilmek için gereken şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir.

Sosyal konut projesi şartları nelerdir?

Bir vatandaşın sosyal konut projesine dahil olabilmesi için aranan bazı özellikler ve yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getiren kişiler başvuru yaparak ev sahibi olabilirler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Belirlenen projenin yer aldığı il ve ilçe sınırlarının içinde en az bir yıl ikamet ediyor olmak

Toplu Konut İdaresi’nden bir konut almamış olmak ya da konut kredisi almamış olmak

Projeye dahil olacak ailenin aylık gelirinin asgari olarak belirlenen rakamın altında olmaması

Bir aile halkını temsilen kendi, çocukları, eşi vb. olmak üzere sadece bir tek başvuru yapması

Hangi kategoriye dahil olunduysa o kategoriden başvuru yapılması (Şehit aileleri, savaş ve vazife malulleri ile dullar ve yetimler, en az % 40 engeli bulunan kişiler, emekli kişiler, diğer alıcı adaylar)

Belirtilen sosyal konut projesi arsa satış başvuru şartlarına uygun olan kişiler sosyal konut projelerine başvuru yaparak proje dahilinde konut sahibi olma imkanı kazanırlar.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Vatandaşları ev sahibi yapabilmek için geliştirilen sosyal konut projesi, TOKİ adı verilen (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) denetiminde gerçekleştirilir. TOKİ, sosyal konutların üretilebilmesi amacı ile kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Seksenli yılların ortalarında Genel İdare’nin dışında Topu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Daha sonraki süreçte ise etkinlik alanları ve isminde bazı değişiklikler yaşamış ve bugünkü son halini almıştır.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartlarına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, şehit aileleri, terör savaş ya da görev gazileri, en az % 40 oranında engeli bulunan ve bunu yasal olarak kanıtlayabilen kişiler, 18 – 30 yaş arasındaki genç kişiler ve diğer alıcı adayları olmak üzere farklı kategorilere göre başvuru yapabilirler.



