Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Malatya'da

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında, İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Malatya'ya ulaştı.

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan çıkan tren, Ankara, Kayseri ve Sivas'ın ardından Malatya Garı'na geldi.

Trende bulunan Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzik ve beraberindeki heyet çiçekle karşılandı.

Arzik, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sosyal kooperatifçilikte farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İstanbul Sirkeci Garı'ndan başlayan seferde trenin Ankara, Kayseri, Sivas ve Malatya'dan sonra Gaziantep, Hatay ve Adana'ya gideceğini aktaran Arzik, sosyal kooperatifçilik modelinin dünyada hızla yayılım gösterdiğini söyledi.

Arzik, kooperatifçiliğin bir şirket türü olduğunu belirterek, "Kooperatifler gelir elde etme ve elde ettiği geliri kendi içinde sosyal amaçla kullanma güdüsüyle hareket ediyor. Kooperatifler toplumun yapısını güçlendirmek adına değerli ve önemli." dedi.