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Sosyal medya ayağa kalktı! Güzellik merkezinin karıncalı manikürü 'pes' dedirtti

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Takma burun kılı, dalgalı kaş ve dudaklar derken güzellik modası giderek tuhaf bir hale geliyor. Rus tırnak salonu da garip trendlere öncülük etmesiyle biliniyor. Nail Sunny adındaki tırnak bakım salonu, bu kez canlı karıncaları tırnak içlerine yerleştirdikleri bir video paylaştı. Salona, instagram kullanıcıları öfke dolu mesajlar yağdırdı.

Sosyal medya ayağa kalktı! Güzellik merkezinin karıncalı manikürü 'pes' dedirtti

Rusya merkezli tırnak salonu Nail Sunny, yaptıkları tasarımlarla çok konuşuluyor, her seferinde viral olmayı başarıyor. Ses getirmeyi seven bakım salonu son yayınladıkları video ile yine, 'pes' dedirtmeyi başardı.

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Bu yöntemde müşterilere takma tırnak uygulanırken, özel olarak işlemden geçirilen tırnakların içine canlı karıncalar yerleştirildi.

Karıncaların tırnağın içinde kapana kısıldığı görüntülerin Instagram’da paylaşılmasıyla kullanıcılar ayağa kalktı. Videonun altına yorumlar yağdıran kızgın kullanıcılar, bu saçma yöntemin hayvanlara eziyet ettiğini savundu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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'Hasta olmalı, yaptığınız şeyden utanmalısınız.' 'İğrençsiniz, yazıklar olsun. İnsanlardan işte bu yüzden nefret ediyorum. Bu açıkça hayvan istismarı.' 'Hava geçirmez bir kapta sıkışıp kaldıktan sonra nasıl bir travma yaşayacağınızı düşünün! Bir saniye bile kalsanız ne hissedersiniz?'

Tırnak salonu eleştiriler sonrası, 'endişelenmeyin hayvanları öldürmedik, video çekiminden sonra serbest bıraktık. Hepsi yaşıyor' şeklinde açıklama yaptı.

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Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan tırnak tasarım salonu böylelikle ilginç tasarımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nail Sunny tırnak bakım salonu

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