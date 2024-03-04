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  4. Sosyal medya bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganıyla gündem oldu: Arada kalma yanımda kal

Sosyal medya bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganıyla gündem oldu: Arada kalma yanımda kal

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.03.2024 17:51
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Adalet Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Buse Nur Taşkıran'ın seçim afişinde kullandığı slogan sosyal medyada kısa içerisinde gündem oldu. İlçe genelinde astığı afişlerle kararsız seçmenin oyunu isteyen Taşkıran'ın afişinde, "Arada kalma yanımda kal" sloganı yer aldı. Taşkıran ayrıca telefon numarasını da Instagram hesabından neden paylaştığını açıkladı.

Sosyal medya bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganıyla gündem oldu: Arada kalma yanımda kal

Seçime çok az bir süre kala belediye başkan adayları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Adalet Partisi'nin Bayraklı Belediye Başkan adayı Avukat Buse Nur Taşkıran da bu adaylardan bir tanesi. Taşkıran'ın ilçe genelinde astırdığı afişlerdeki sloganı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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"ARADA KALMA YANIMDA KAL"

Taşkıran, Bayraklı'da pankartlara "arada kalma yanımda kal" mesajı yazdı.

Taşkıran'ın genel seçimlerde Ata İttifakı bünyesinde seçime giren Adalet Partisi'nden Manisa milletvekili adayı olarak gösterildiği öğrenildi.

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TELEFONUNU NEDEN PAYLAŞTIĞINI AÇIKLADI

Buse Nur Taşkıran, Instagram hesabı üzerinden neden telefon numarasını paylaştığını şu mesajla açıkladı:

"Tek başımıza idare edeceğimiz bir belediye değil, vatandaş ile beraber idare edeceğimiz bir belediye olmak istiyoruz. Bunun için ulaşılmaz değil, vatandaşın tekbir telefonla bire bir ulaşabileceği belediye başkanı olacağım."


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Anahtar Kelimeler:
seçim İzmir Bayraklı adalet partisi
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