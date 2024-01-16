Sosyal medya bu mesajı konuşuyor: Binbaşı baba herkesi duygulandırdı! Minik Parla için Türkiye seferber oldu

Parla Kupan doğduğunda hiçbir sorun yoktu. Topuk kanından SMA dahil birçok hastalık için test yapıldı ama hiçbir problem bulunamadı. 1.5 aylıkken rutin kontrolde çekilen ultrasonda Parla'nın kas gücünün çok zayıf olduğu belirlendi. Bu andan sonra aile için 4 ay sürecek bir teşhis dönemi başladı.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Dizden refleks alamaması, karnından nefes alması, başını tutamayışı, yoğun hareketsizlik gibi tüm klinik bulgular SMA'ya benzetildi. Ancak bir türlü teşhis konulamıyordu. Çünkü Parla'nın rahatsızlığı SMA hastalarında bile çok nadir görülen mutasyonlu kas hastalığıydı.

1.8 MiLYON DOLAR

Nihayet teşhis konan Parla'nın tedavisi için aile kolları sıvadı. Ancak Parla, iyileşebilmek için Zolgensma adlı ilacı almak zorunda. Yurtdışında yapılan bu tedavinin bedeli de 1 milyon 820 bin dolar. İzmir'de yaşayan aile, valiliğin izniyle bir yardım kampanyası başlattı.

'BiZiM iÇiN VATAN BORCU'

Birkaç gün önceye kadar bu kampanya ağır ilerliyordu. Sadece 510 bin dolar toplanabilmişti. Bu da gereken paranın yüzde 28'iydi. Ancak Binbaşı Ergin Kupan'ın kızı için çektiği video sosyal medyada yayılınca Türk halkı harekete geçti. Birçok kişi, "Vatan sana, evladın bize emanet binbaşım", "Damlaya damlaya parlatalım", "Askerlik binbaşımızın vatan borcuysa, bizim de vatan borcumuz Parla'yı yaşatmaktır" gibi yorumlar yaptı.

BİNBAŞININ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Parla'nın babası Binbaşı Ergin Kupan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba ben Jandarma Binbaşı Ergin Kupan. Ama size SMA Tip 1 kas hastası olan Parla Kupan'ın babası olarak sesleniyorum. Kızım Parla mutasyonlu SMA Tip 1 kas hastasıdır. Ve bu kas hastalığını dünyada tanı alan 8. kişiyiz. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım. Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra destekleyecek herkesten Allah razı olsun."





