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Sosyal medya bunu konuşuyor: Apple'dan şaşırtan karar! O tuşun yerini değiştirdi

11.08.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone'lara yenilikler getirecek iOS 17'nin beta sürümlerinde şaşırtan bir değişiklik yaptığı görüldü. Kaynaklara göre, teknoloji devi, iOS 17′nin beta sürümlerinde “Aramayı Sonlandır" tuşunun yerini değiştirdi. Bazı kullanıcılar sosyal medyada konuyla ilgili yorum yaptı. Kullanıcılar, sosyal medyada kendilerini yeni düğme konumuna alıştırmanın biraz zaman alabileceğini dile getirdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Apple'dan şaşırtan karar! O tuşun yerini değiştirdi

Apple bu kez yeni iPhone yazılımında yaptığı şaşırtan bir tuş değişikliği ile gündemde. Bildiğiniz üzere iOS 17, iPhone'un Telefon uygulamasında son yılların en büyük yenilemelerinden birini içerecek.

Ancak CNBC'nin haberine göre, bir ince ayar, uzun süredir iPhone kullananların kas hafızalarını yeniden eğitmelerini gerektirecek.

ARAMAYI SONLANDIR TUŞUNU TAŞIDI

Habere göre Apple, iOS 17'nin beta sürümlerinde "Aramayı Sonlandır" düğmesinin yerini değiştirdi.

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Düğme, ekranın alt üçte birlik kısmına ortalanmak yerine artık sağ alt köşeye taşındı.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GELDİ

Bazı insanlar sosyal medyada kendilerini yeni düğme konumuna alıştırmanın biraz zaman alabileceğini söyledi.

9to5Mac ise konuyla ilgili haberinde değişikliğin sosyal medyada oldukça fazla eleştiri aldığını belirtti.

iOS 17 HENÜZ ÇIKMADI

Çoğu kişi henüz iOS 17'ye sahip değil. Sonbaharda, yeni iPhone modelleri duyurulduktan kısa bir süre sonra halka ve herkesin iPhone'una sunulacak.

Bir Apple temsilcisi ise yeni arama ekranının tekrar değişip değişmeyeceği veya özelleştirilebilir olup olmayacağı ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.

APPLE BU DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN YAPTI?

9to5Mac'e göre, Apple'ın iOS 17'de bu değişikliği neden yaptığı açık.

Bildiğiniz üzere iOS 17'nin en büyük özelliklerden biri, telefonda konuştuğunuz kişinin tam ekran resimlerini gösteren Kişi Posterleri adı verilen bir özellik.

Apple'ın da bu özellik odaklı tam ekran gösterimi için düğmeleri aşağı kaydırdığı iddia edildi.

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