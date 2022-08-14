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Sosyal medya bunu konuşuyor! Ünlü Twitch yayıncısı, İstanbul’dan canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı

14.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı gezip, gezdikleri yerleri herkese tanıtan Twitch yayıncısı çift İstanbul’da eşine az rastlanır bir olayla karşı karşıya kaldı. Çift, "@justketh" kullanıcı adıyla İstanbul'dan yayın yaparken çiftten Jay Streazy, çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı. Twitch yayıncısını ısıran çocuk sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya Twitch yayıncısını ısıran çocuğu konuşuyor... "@justketh" kullanıcı adıyla ünlü platform Twitch'te yayın yapan ve dünyadaki önemli yerleri gezip, tanıtan çift İstanbul'a geldiğinde çok ilginç bir olayın parçası oldu. Çiftten Jay Streazy, çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı.

TWITCH YAYINCISINI ISIRAN ÇOCUK SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Twitch'teki canlı yayına yansıyan o anlarda, yemek yemek için bir masaya oturan çiftin yanlarına çiçek satan bir çocuğun geldiği ve masaya bir dal gül bıraktığı görüldü. Bu sırada yayıncı Jay Streazy'in çocuğa "No" (Hayır) dediği duyuldu.

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Streazy, isteksiz halinden sonra bu kez koluna sarılan çocuğu yine reddetti. Ancak çocuk hiç beklenmedik bir şekilde ünlü yayıncının kolunu ısırdı. Bu sırada Streazy'nin acı çığlığı duyuldu.

Çift neye uğradığını şaşırırken, çocuk, bu akılalmaz hareketinin ardından masadaki gülü de alıp yayının kadrajından çıktı.

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O anlar sosyal medyada ise gündem oldu.


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canlı yayın İstanbul Twitch
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