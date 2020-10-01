Sosyal medya düzenlemesi: 'Almanya modeli' nedir?

Merkel hükümeti ilk olarak 2017 yılında çıkardığı ve kısa adı NetzDG olan yasayla, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanıcıların yayınladıkları içerik konusunda sorumlu hale getirdi.

Özellikle son yıllarda, aşırı sağcı grupların sosyal medya üzerinden yalan haberler yaymaları, ölüm tehditlerinde bulunmaları, terör saldırıları öncesinde sosyal medya üzerinden mesajlar vermeleri ve bu platformlar üzerinden örgütlenmeleri nedeniyle harekete geçen Merkel hükümeti, yeni düzenlemelerle bunları engellemeyi amaçlıyor.

Düzenleme taslağı hazırlanırken, Almanya'da 2017'den bu yana yürürlükte olan uygulamaların temel alındığı ifade edilmişti. Peki Almanya'daki durum ne?

Bugün yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi için 'Almanya modeli'nin örnek alındığı hükümet tarafından dile getiriliyordu.

Yasal düzenlemelere göre, Almanya'da en az 2 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformlarının, kullanıcıların hukuka aykırı içerikler hakkındaki şikayetleriyle ilgili ne yaptıkları konusunda altı ayda bir Almanca rapor hazırlamaları, bunu internet sayfalarında yayımlamaları, Alman makamlarına da iletmeleri gerekiyor.

NetzDG uyarınca sosyal medya platformlarının, mahkeme kararı olması halinde, suç teşkil eden paylaşım yapan kişi hakkındaki bilgileri, kişisel hakları ihlal edilmiş olan şikayetçiye iletmelerinin de yolu açıldı.

Şikayete konu olan içeriklerin yasaları ihlal edip etmediğini incelemekle yükümlü olan sosyal ağların, ihlal tespit etmeleri durumunda bu içeriği 24 saat içinde silmeleri ya da erişime kapatmaları gerekiyor.

Yasayla birlikte, Almanya'dan erişilebilen tüm sosyal ağlara, kullanıcıların bu tarz içerikleri şikayet edebilecekleri bir sistem kurmaları zorunluluğu getirildi.

Yasa, sosyal ağlarda nefret söylemi, sahte haberler, hakaretler, tehditler, insanları suça veya şiddete teşvik eden yasadışı içeriklerle mücadeleyi hedefliyor.

"Sosyal Ağlarda Yasaların Uygulanmasının İlerletilmesi Kanunu", Batılı demokrasilerde, bu alandaki en kapsamlı ilk hukuki düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

Almanya modelinde hangi cezalar var?

NetzDG yasasında, kullanıcıların taleplerini inceleyecek şikayet mekanizması oluşturmayan, suç niteliği taşıyan içerikleri zamanında silmeyen sosyal ağlar için para cezaları öngörülüyor.

Ağır ve sistematik ihlallerde, şikayet mekanizması sorumlusuna 5 milyon euroya kadar, sosyal medya platformuna da 50 milyon euroya kadar çıkabilen para cezaları uygulanabiliyor.

Yasanın sosyal medya ağlarına getirdiği önemli bir başka yükümlülük de, Alman makamları nezdinde temsil ile yetkilendirilmiş bir kişi ile yine Alman adli kovuşturma makamlarının bilgi taleplerine yanıt verebilecek bir irtibat görevlisinin, Almanya'da görevlendirilmesi zorunluluğu. Sosyal medya platformlarının hukuken Almanya'da en az bir temsilciye sahip olmaları gerekiyor.

Yasa koyucu bunun "düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması" için gerekli olduğuna vurgu yapıyor.

Bugüne kadar NetzDG yasasını ihlalden yalnızca Facebook'a para cezası verildi. Facebook, geçen yıl Temmuz ayında kesilen 2 milyon euro cezaya itiraz ettiği için yasal süreç devam ediyor.