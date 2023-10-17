Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn külodunu kemerle kombinleyerek Cadılar Bayramı'na hazırlandı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini kazanan Apollonia Llewellyn Cadılar Bayramı kombinini Instagram'da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Fenomen ismin "Cadılar Bayramı kıyafeti hazır" notuyla yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan Llewellyn'in gönderisi kısa sürede hayranlarından binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisi güzelliğini öven yorumlarda birleşti.