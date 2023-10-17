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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn külodunu kemerle kombinleyerek Cadılar Bayramı'na hazırlandı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn külodunu kemerle kombinleyerek Cadılar Bayramı'na hazırlandı

    17.10.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn hayranlarına Cadılar Bayramı kombinini gösterdi. Fenomen isim beyaz külot ve beyaz yeleğini mavi gömlekle kombinledi. Llewellyn'in kombini kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini kazanan Apollonia Llewellyn Cadılar Bayramı kombinini Instagram'da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Fenomen ismin "Cadılar Bayramı kıyafeti hazır" notuyla yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan Llewellyn'in gönderisi kısa sürede hayranlarından binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisi güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn

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