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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'dan beden pozitifliği paylaşımı: 'Vücutlarımız mükemmel değil'

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'dan beden pozitifliği paylaşımı: 'Vücutlarımız mükemmel değil'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.05.2024 09:59
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    Ariella Nyssa, vücuduyla ilgili pozitif paylaşımları sayesinde Instagram'da büyük bir takipçi topladı. Genç model, tüm vücutların güzel olduğunu göstermek amacıyla 700 bini aşkın takipçiye sahip hesabından paylaşım yaptı.

    Vücut pozitifliği fenomenlerinden biri olan Ariella Nyssa normalde sildiği attığı bir dizi fotoğrafı paylaşmaya karar verdi. Instagram'da 730.000'den fazla takipçisi olan Ariella, kendini sevme tavsiyelerini yaymayı amaçlıyor.

    Cesur bir hareketle Ariella, vücutların "mükemmel" kabul edilebilmesi için belirli bir kalıba uyması gerektiği fikrine meydan okumak için birkaç çekim yayınladı. Fotoğraflar karın bölgesindeki kıvrımları ve selülitlerini yakından gösteriyordu.

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    Canlı pembe bikinisi ile poz veren Ariella kendine olan güvenini gösterdi ve vücudunu pişmanlık duymadan paylaştı.

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    Ariella, Instagram'da paylaşım yaparak, "Bazı 'arada' çekimler... son zamanlarda favorim haline gelen türden. Toplumun beynimi yıkamaya çalıştığı her şeye ters gelen fotoğraflar. Bence, kendimi sevme yolculuğumdaki en güçlü araç. İnsanların söyleyeceğini bildiğim bütün kelimeler, çünkü onların da beyni yıkanmış... Artık benim üzerimde aynı etkiyi yapmıyor gibi görünüyor. Vücudumuz mükemmel olmak için değil, içinde yaşamak için yaratılmıştır. Bu fotoğraflar, benim için... Benim dediğim bu güzel bedende aslında yaşayıp nefes aldığım zamanlardan bir kare. Poz verilmedi, mükemmel değil, ama hepsi benim. Umarım bunlar bana yaptıkları kadar sana da yardımcı olur. Çünkü hepimiz mükemmel olmayan bir şekilde mükemmeliz." şeklinde yazdı.

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    Gönderiyi paylaştığından bu yana 11.000'den fazla beğenildi ve takipçilerinden yorum yağdı. Ariella'nın hayranları onun "güzel" göründüğünü söyledi ve aynı zamanda bu kadar özgün olduğu için onu övdü.

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    Gerçek bedenlerin sosyal medyada daha fazla temsil edildiğini görmek istiyorlar. Ariella gerçekten de birçok kişinin özgüvenini artırmaya çalışıyor.

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    Genç modelin takipçilerinden, "İşte bu yüzden seni takip ediyorum! Özel seçilmiş saçmalıklara dayanamıyorum! 16 yılı aşkın süredir güzellik terapistiyim ve ne kadar eşsiz ve güzel olduğumuzu görememek berbat bir şey. Hepsi güzellik diye beynimizin yıkanması yüzünden.", "Hepimiz güzeliz ve 'mükemmel' ya da 'kusursuz' diye bir şey yok.", "Toplumun vücut imajlarına karşı yaydığınız mesajı ve güveni seviyorum. Ayrıca makyajı atlayıp yine de muhteşem görünebilirsiniz!" şeklinde yorumlar geldi.

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