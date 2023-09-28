Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa plajdaki doğal haliyle hayranlarını büyüledi! "Kadın bedeninin zirvesi"

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa plajdaki doğal haliyle hayranlarını büyüledi! "Kadın bedeninin zirvesi"

    28.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine ve vücut olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla hayranlarından tam not lamayı başaran Ariella Nyssa, çiçek desenli bikinisiyle doğal halini takipçilerine gösterdi. Hiçbir filtre ya da düzenleme yapmadığı vücudunun doğal haliyle paylaşan fenomen ismin hayranları gönderiye övgü dolu yorumlar yaptı.

    Yaz ayları sona erse de fenomen isim Ariella Nyssa bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 740 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim takipçileriyle kendilerini ve bedenlerine sevme tavsiyeleri paylaşmasıyla tanınıyor. Son paylaşımında da Nyssa misyonunun hakkını sonuna kadar vererek tamamen doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti.

    HAYRANLARINDAN BEĞENİ TOPLADI

    1

    Arkasındaki deniz manzarasının önünde poz veren fenomen isim bikinisiyle verdiği pozu az makyaj ve topuzla tamamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede 7 binden fazla beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm ihtişamıyla, saf ve doğal güzelliyle kadın bedeninin zirvesi. Gerçekten harika görünüyorsun" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika bir güzellik" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğal halinle gerçekten harikasın" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı

    Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı

     Dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla vedalaştı

    Dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla vedalaştı

     Gösteriyi gölgeledi! Tamamen tül tulumuyla şov yaptı

    Gösteriyi gölgeledi! Tamamen tül tulumuyla şov yaptı

     Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

    Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

     Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

    Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

     İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

     Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandıBebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı
    Asansörde mahsur kaldığı sürenin parasını maaşından kestiAsansörde mahsur kaldığı sürenin parasını maaşından kesti
    Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladıYeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

    Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

    Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.