Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa plajdaki doğal haliyle hayranlarını büyüledi! "Kadın bedeninin zirvesi"

Yaz ayları sona erse de fenomen isim Ariella Nyssa bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 740 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim takipçileriyle kendilerini ve bedenlerine sevme tavsiyeleri paylaşmasıyla tanınıyor. Son paylaşımında da Nyssa misyonunun hakkını sonuna kadar vererek tamamen doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ TOPLADI

Arkasındaki deniz manzarasının önünde poz veren fenomen isim bikinisiyle verdiği pozu az makyaj ve topuzla tamamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede 7 binden fazla beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm ihtişamıyla, saf ve doğal güzelliyle kadın bedeninin zirvesi. Gerçekten harika görünüyorsun" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika bir güzellik" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğal halinle gerçekten harikasın" dedi.