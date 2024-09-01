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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa saniyeler içinde sosyal medya yalanını kanıtladı!

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa saniyeler içinde sosyal medya yalanını kanıtladı!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.09.2024 15:10
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    Vücut pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa, kadınları kendilerini daha çok sevmeye teşvik etmesiyle bilinen fenomenlerden biri. Paylaşımlarıyla kadınları motive eden fenomen son olarak tek bir tuşla imajınızı tamamen değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu açıkladı. Böylece sosyal medya yalanı saniyeler içerisinde ortaya çıktı.

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa saniyeler içinde sosyal medya yalanını kanıtladı!

    Kendini sevme tavsiyeleriyle tanınan bir beden olumlama savunucusu Ariella Nyssa, samimi paylaşımları sayesinde 760 binden fazla Instagram takipçisi topladı. Yakın zamanda fotoğraflar üzerinde düzenleme araçlarını kullanarak saniyeler içinde göz alıcı görünmenin ne kadar kolay olduğunu ispatladı.

    BASİT BİR DÜZENLEME İLE DEĞİŞTİ

    Etkileyicilerin kendilerini "kusursuz" göstermelerinin ne kadar kolay olduğunu göstermek için çeşitli düzenleme ve poz verme hilelerini denediği bir videosunu yayınladı. Tüm orijinal fotoğraflarda doğal, makyajsız ve rahat vücuduyla poz veriyordu ancak fotoğraflar basit bir düzenleme ile farklı bir görünüm elde etti.

    Bazı düzenleme araçlarını kullandığında, anında tam makyajlı bir yüze sahipmiş gibi görünmesini sağladı.

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    Ariella hem öncesi hem de sonrası fotoğraflarında harika görünse de, bu paylaşımı önemli bir noktayı vurgulamak için paylaştı. Elbette bu, sosyal medyanın gerçeklikten çok uzak olduğuydu.

    İnsanlar size yalnızca çevrimiçi olarak görmenizi istedikleri şeyleri gösterir. Örneğin göz alıcı çekimler, mutlu anlar ve güzel resimler. Ancak herkesin objektifin arkasında saklanan pek de iyi olmayan kareleri vardır.

    "SOSYAL MEDYA GERÇEK DEĞİL"

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    Instagram'da konuşan Ariella şunları yazdı: "Tamam, bu beni hayrete düşürüyor ve biraz korkutucu. Sosyal medya gerçek değil. İnsanlar düzenleme yapıyor, vücutlarını manipüle ediyor, sadece kendilerinin en iyi fotoğraflarını paylaşıyorlar. Karşılaştırma alışkanlığına kapılmamak çok zor.

    Ama çoğu gerçek değil. Bu yüzden aldanmayın. Güzel varlığınızı internette gördüğünüz sahte şeylerle karşılaştırmayın. Düzenlenmemiş haliniz en güzel olanıdır. Bunu asla unutmayın."

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Instagram vücut
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