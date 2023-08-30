Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa “Selülit normal” diyerek kalçasını cesurca gösterdi! Meydan okuması sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyarak kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunan fenomen isim Ariella Nyssa denize girdiği anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen isim çoğu kişinin eleştirmesinin aksine kameraya arkasını dönerek büyük bir gururla selülitlerini gösterdi.

“SELÜLİT NORMAL”

Mavi çiçek desenlerinden oluşan bikini takımıyla denize girdiği anlarda çekilen pozlarını paylaşan Nyssa gönderisine, “Selülit normal. Çoğumuzun bu güzel çizgileri var. Çoğu insan onları kurtulmamız gereken bir şey olarak görüyor. Ben değil. Aslında ben onları insan vücudunun en güzel parçalarından biri olarak görüyorum. Nerede olduğumuzu gösteren güzel sanat eserleri. Dünyadaki ve bedenimizdeki güzel yolculuklarımız. Selülitlerin sana özgü, bana göre çok güzel. Kelimenin tam anlamıyla eşsiz! Yani bir dahaki sefere biri size selülit giderici krem almanızı söylüyor ya da ondan nasıl “kurtulacağını” söylüyorsa onlara bunu göster. Selülitin doğru mercekten bakıldığında tamamen farklı tuvallerde yapılmış güzel bir sanat eseri olabileceğini onlara gösterin” notunu ekledi.