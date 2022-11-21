Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Elle Brooke'un gönderisi olay oldu! Eline muzunu alıp...

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke'un gönderisi olay oldu! Eline muzunu alıp...

21.11.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke, geçtiğimiz günlerde paylaştığı erotik pozlarıyla olay oldu. Paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmında çamaşırlarının rengini referans alarak sorduğu bir soruyla hayranlarını taraflarını seçmeye davet eden genç fenomen, yine dikkat çekmeyi başardı. Yorumlar kısmı hem onun güzelliğine olan övgülerle, hem de takipçilerin fikir beyanlarıyla doldu.

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke'un gönderisi olay oldu! Eline muzunu alıp...

Mavi kırmızı renklerde oldukça seksi bir iç çamaşırı takımıyla poz veren Elle Brooke, erotik pozlarıyla ilgi odağı oldu. Elindeki muzla verdiği pozlarla dudak uçuklatan sosyal medya fenomeni, fotoğrafın altına ''Manchester ... dır.'' yazarak hayranlarına taraflarını sordu ve uzun bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TAKIMDAN ÇOK KENDİSİ KONUŞULDU

1_JS284032851

Kendisinin fanatik bir Manchester City hayranı olduğu ve renginin her daim mavi olacağı bilinse de, yorumlar kısmı hem Manchester United, hem de Manchester City hayranlarıyla dolup taştı. Ancak takım tartışmasından çok konuşulan şey, Brooke'un seksi pozları oldu.

1_JS284032848

500.000 takipçisi olan hesabından yaptığı bu paylaşımla kısa sürede dikkat çeken Brooke, yine ilgi odağı olmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

 Dünyanın en beğenilen kadını! Tamamen üstsüz spor yapınca...

Dünyanın en beğenilen kadını! Tamamen üstsüz spor yapınca...

 Ultra mini şortuyla seksi dans! Arkasını dönünce olanlar oldu

Ultra mini şortuyla seksi dans! Arkasını dönünce olanlar oldu

 Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi aynı evde yaşıyor! Sayısını kendileri bile unutuyorHepsi aynı evde yaşıyor! Sayısını kendileri bile unutuyor
Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı! “Kim der üç annesi diye”Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı! “Kim der üç annesi diye”
Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek olduSimpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya iç çamaşırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Sokak ortasında şiddet gördü! Elleri bağlanarak diz çöktürüldü

Sokak ortasında şiddet gördü! Elleri bağlanarak diz çöktürüldü

İlginizi Çekebilir

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.