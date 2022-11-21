Sosyal medya fenomeni Elle Brooke'un gönderisi olay oldu! Eline muzunu alıp...

Mavi kırmızı renklerde oldukça seksi bir iç çamaşırı takımıyla poz veren Elle Brooke, erotik pozlarıyla ilgi odağı oldu. Elindeki muzla verdiği pozlarla dudak uçuklatan sosyal medya fenomeni, fotoğrafın altına ''Manchester ... dır.'' yazarak hayranlarına taraflarını sordu ve uzun bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TAKIMDAN ÇOK KENDİSİ KONUŞULDU

Kendisinin fanatik bir Manchester City hayranı olduğu ve renginin her daim mavi olacağı bilinse de, yorumlar kısmı hem Manchester United, hem de Manchester City hayranlarıyla dolup taştı. Ancak takım tartışmasından çok konuşulan şey, Brooke'un seksi pozları oldu.

500.000 takipçisi olan hesabından yaptığı bu paylaşımla kısa sürede dikkat çeken Brooke, yine ilgi odağı olmayı başardı.



