Sosyal medya fenomeni Instagram’ın sınırlarını alt üst etti! Tamamen üstsüz spor yapınca beğeni butonu çöktü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bryce Adams, erkek arkadaşıyla birlikte yürüttüğü OnlyFans hesabı sayesinde popülerliğe kavuştu. Sosyal medya hesaplarında tamamen kendi gerçek dünyasını yansıttığını belirten Adams sık sık cesur paylaşımlara imza atıyor. Son olarak günlük antrenman rutininden bir kesit sunan Adams, üzeri çıplak bir şekilde barfiks çektiği anları paylaştı.

KASLARINI GÖSTERDİ

Sosyal medyada milyonlarca beğeniye ulaşarak dijital dünyanın en beğenilen kadını unvanına ulaşan Adams, hayranlarıyla spor yaptığı anları gösteren bir gönderi paylaştı. Sırt kaslarını göstermek için üzeri tamamen çıplak bir şekilde kamera karşısına geçen Adams gönderisine, “1-10 arasında sırtıma kaç puan verirsin?” notunu ekledi.

Beyaz spor ayakkabıları ve siyah spor taytıyla barfiks çektiği anları gösteren Adams, üzerine hiçbir şey giymemeyi tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mükemmel bir disiplin. Bu kaslardan istiyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sana puanım 11” yorumunu ekledi.