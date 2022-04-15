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Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

15.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Jazmyn Forrest estetik ameliyatlar sayesinde bambaşka biri olmayı başardı. Defalarca estetik uygulamalar için bıçak altına yattığını söyleyen Forrest, plastik cerrahiye 60 bin sterlin (yaklaşıl 1 milyon 148 bin TL) harcamasına rağmen yatırımından pişman olmadığını söyledi. Forrest’in estetik ameliyatlardan uzak duran insanlar için üzüldüğünü dile getirmesi ise sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Avustralya’nın Sidneyh şehrinde yaşayan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jazmyn Forrest, son altı yıl içinde sayısız estetik prosedür için ameliyat oldu. Göğüslerini , kalçasını, burnunu, dudaklarını, alnını ve dişlerini yaptırmak için binlerce sterlin harcadığını dile getiren Forrest, harcamalarını akıllıca yapılan yatırımlar olarak değerlendirdi. Estetik ameliyatları sayesinde sosyal medya popüler olmayı başardığını söyleyen Forrest, “Uygulamalar sayesinde prensesleri kıskandıracak bir hayata sahibim.” dedi.

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“GÜZEL OLAN HER KADIN BAŞARIYA ULAŞABİLİR”

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18 yaşında ilk estetik ameliyatını olduktan sonra güzelleşmeye başladığını hissettiğini ve insanların ilgisini çekmeye başladığını ifade eden Forrest, “Param konusunda çok zekice hareket ediyorum. Bir çantaya para harcamaktansa estetik ameliyat olmayı tercih ederim. Çünkü bu bir yatırım. Görünüş ilerlemeye yardımcı oluyor. Güzel olan her kadın başarıya ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde dünya genelinde bir hayrna kitlesi oluşturmaya başardığını vurgulayan Forrest, “Benimle yaşıt normal kadınlara bakıyorum ve onlar için çok üzülüyorum. Estetik ameliyatlarımı olmasaydım büyük ihtimalle sıradan bir insan olarak bir fast food restoranında garsonluk yapacaktım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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