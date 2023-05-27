Sosyal medya fenomeni Francia James, göğüslerini ön plana çıkarttığı paylaşımıyla çok konuşuldu! Elbisesinin yakasını tamamen açtı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram’da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim hafta sonunun gelişini müjdeleyen paylaşımında bir hayli cesurdu. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.
Instagram takipçileriyle Miami’de sıcak havanın tadını çıkarttığı anları paylaşan James gönderisine, “Hafta sonu şimdi başlıyor” notunu ekledi. James’in gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not alırken yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.