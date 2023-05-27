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Sosyal medya fenomeni Francia James, göğüslerini ön plana çıkarttığı paylaşımıyla çok konuşuldu! Elbisesinin yakasını tamamen açtı

27.05.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram’dan yaptığı gündem yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim elbisesinin yakasını aşağıya doğru indirerek bikini üstünü ön plana çıkartan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya fenomeni Francia James, göğüslerini ön plana çıkarttığı paylaşımıyla çok konuşuldu! Elbisesinin yakasını tamamen açtı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram’da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim hafta sonunun gelişini müjdeleyen paylaşımında bir hayli cesurdu. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

francia

Instagram takipçileriyle Miami’de sıcak havanın tadını çıkarttığı anları paylaşan James gönderisine, “Hafta sonu şimdi başlıyor” notunu ekledi. James’in gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not alırken yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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sosyal medya Francia James

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