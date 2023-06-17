Sosyal medya fenomeni Francia James, yazın tadını çıkartmaya devam ediyor! Bikinisiyle şezlonga sere serpe uzandı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James yaz aylarının gelmesiyle birlikte bikinisini adeta üniforma yaptı. Sıcak havanın tadını çıkartan fenomen isim bikinili pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının gönlünü kazanmayı başardı.
Sosyal medyadan birbirinden cesur paylaşımlara imza atmayı tam gaz sürdüren fenomen isim Francia James, Instagram hesabının hikaye bölümünden şezlonga uzanırken çekilen bir pozunu paylaştı. Turuncu bikinisiyle kameraya poz veren fenomen isim yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.