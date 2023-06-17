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Sosyal medya fenomeni Francia James, yazın tadını çıkartmaya devam ediyor! Bikinisiyle şezlonga sere serpe uzandı

17.06.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James yazın tadını çıkarttığı cesur paylaşımlarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarının aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına turuncu bikinisiyle şezlongta sere serpe uzanırken çekilen bir pozuyla çıktı.

Sosyal medya fenomeni Francia James, yazın tadını çıkartmaya devam ediyor! Bikinisiyle şezlonga sere serpe uzandı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James yaz aylarının gelmesiyle birlikte bikinisini adeta üniforma yaptı. Sıcak havanın tadını çıkartan fenomen isim bikinili pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının gönlünü kazanmayı başardı.

GELENEĞİNİ BOZMADI

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Sosyal medyadan birbirinden cesur paylaşımlara imza atmayı tam gaz sürdüren fenomen isim Francia James, Instagram hesabının hikaye bölümünden şezlonga uzanırken çekilen bir pozunu paylaştı. Turuncu bikinisiyle kameraya poz veren fenomen isim yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

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sosyal medya Francia James

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