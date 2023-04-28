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Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll koltuğa sere serpe uzandı! Minicik bikinisiyle pozlarına beğeni yağdı

28.04.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının kalp atışını hızlandırdı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan fenomen isim bu kez ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Sevilen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll koltuğa sere serpe uzandı! Minicik bikinisiyle pozlarına beğeni yağdı

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonda ülkesini desteklemek için tribündeki yerini alan Ivana Knöll seçtiği cesur kıyafetleriyle dikkatleri çekmişti. Hırvatistan bayrağının deseninde ve renklerinde dekolteli kıyafetler seçen Knöll, “Dünya Kupası’nın en seksi hayranı” olarak kısa sürede sosyal medyada ünlendi. Takipçi kitlesinin artmasından cesur pozlarına ara vermeden deva eden Knöll, yine ev hallerini gösteren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya fenomeni Knöll’ün Los Angeles’ta bir koltukta uzanarak dergi okuduğu anlar kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

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Fenomen isim göbeğini açıktan bırakan bir kazak tercih ederken altına ise sadece bikini altı giydi. Knöll gönderisine sadece bir ayı emojisi koyarken hayranları pozlarını kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Knöll’ün ev halleri hayranlarından övgü dolu yorumlar toplamayı başardı. Özellikle fenomen ismin Arap hayranları gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.

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