Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll koltuğa sere serpe uzandı! Minicik bikinisiyle pozlarına beğeni yağdı

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonda ülkesini desteklemek için tribündeki yerini alan Ivana Knöll seçtiği cesur kıyafetleriyle dikkatleri çekmişti. Hırvatistan bayrağının deseninde ve renklerinde dekolteli kıyafetler seçen Knöll, “Dünya Kupası’nın en seksi hayranı” olarak kısa sürede sosyal medyada ünlendi. Takipçi kitlesinin artmasından cesur pozlarına ara vermeden deva eden Knöll, yine ev hallerini gösteren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya fenomeni Knöll’ün Los Angeles’ta bir koltukta uzanarak dergi okuduğu anlar kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

Fenomen isim göbeğini açıktan bırakan bir kazak tercih ederken altına ise sadece bikini altı giydi. Knöll gönderisine sadece bir ayı emojisi koyarken hayranları pozlarını kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Knöll’ün ev halleri hayranlarından övgü dolu yorumlar toplamayı başardı. Özellikle fenomen ismin Arap hayranları gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.