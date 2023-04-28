Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikini izi olmaması için üzerini çıkarttı! Yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apollonia Llewellyn İspanya’da güneşin tadını çıkarttığı bir pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine yoğunlaştırdı. Üzerine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen Llewellyn bir havuzun önünde göğüslerini elleriyle kapattığı pozunu yayınladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine fenomen isim “Geri dönmek güzel” notunu ekledi. Havuzun başında doğal halini gösteren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıkan Llewellyn’n gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Llewellyn’in gönderisine “Bu kadar güzel olma haksızlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “İnanılmaz” yorumunu ekledi.