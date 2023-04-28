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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikini izi olmaması için üzerini çıkarttı! Yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı

28.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn yarım milyonı aşan takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaştı. Yaz aylarının yavaş yavaş gelmesiyle birlikte güneşin tadını çıkartmak isteyen Llewellyn üzerini çıkarttığı bir pozuyla hayranlarını selamladı. İspanya’da çekilen pozunda bikini üstünü çıkartan Llewellyn göğüslerini kollarıyla örttü.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikini izi olmaması için üzerini çıkarttı! Yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apollonia Llewellyn İspanya’da güneşin tadını çıkarttığı bir pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine yoğunlaştırdı. Üzerine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen Llewellyn bir havuzun önünde göğüslerini elleriyle kapattığı pozunu yayınladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine fenomen isim “Geri dönmek güzel” notunu ekledi. Havuzun başında doğal halini gösteren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıkan Llewellyn’n gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Llewellyn’in gönderisine “Bu kadar güzel olma haksızlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “İnanılmaz” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen Apollonia Llewellyn

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