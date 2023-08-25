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    4. Sosyal medya fenomeni Jenna Lee süt banyosunu çok yanlış anladı! Minicik bikisiniyle üzerine şişe şişe süt döktü

    Sosyal medya fenomeni Jenna Lee süt banyosunu çok yanlış anladı! Minicik bikisiniyle üzerine şişe şişe süt döktü

    25.08.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 2 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Jenna Lee limitleri zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim süt banyosunu yanlış anlayınca sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jenna Lee, bikinisiyle süt banyosu yaptığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen isim üzerine süt döktüğü anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

    ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

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    Elindeki süt şişesini göğüs kısmından aşağıya doğru dökerek poz veren Lee, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin hedefi oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bunu yapmana gerek var mıydı?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hiç estetik değil” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Süt banyosu böyle bir şey değil” notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    süt sosyal medya

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