Sosyal medya fenomeni Jenna Lee süt banyosunu çok yanlış anladı! Minicik bikisiniyle üzerine şişe şişe süt döktü

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jenna Lee, bikinisiyle süt banyosu yaptığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen isim üzerine süt döktüğü anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Elindeki süt şişesini göğüs kısmından aşağıya doğru dökerek poz veren Lee, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin hedefi oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bunu yapmana gerek var mıydı?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hiç estetik değil” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Süt banyosu böyle bir şey değil” notunu ekledi.