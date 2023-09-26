Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yazı bir türlü bitiremedi! Denizin içinden paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesi bulunan Pauline Tantot Instagram hesabında deniz keyfi yaptığı anları paylaştı. Denizde yüzdüğü sırada başını gökyüzüne doğru çevirerek poz veren Tantot'un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

ONA HÂLÂ YAZ

Yaz aylarını popüler turistik lokasyonlarda tatil yaparak geçiren fenomen isim Pauline Tantot, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini bir kez daha kazandı. Yaz aylarının bitmesine rağmen tatil modunu bir türlü kapatamayan fenomen ismin gönderisi sosyal medyada gündem yarattı.