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    4. Sosyal medya fenomeni Reislin sosyal medya orucunu spor paylaşımıyla bozdu! Spor sütyeniyle verdiği poz olay oldu

    Sosyal medya fenomeni Reislin sosyal medya orucunu spor paylaşımıyla bozdu! Spor sütyeniyle verdiği poz olay oldu

    27.10.2023 11:04 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 700 bine yakın takipçiye ulaşan fenomen isim Reislin uzun süredir Instagram'da aktif değildi. Takipçileriyle bir süredir görüşmeyen fenomen isim spor pozuyla hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Reislin bir süredir sosyal medyadan uzak kalmayı tercih etmişti. Fenomen isim sosyal medya orucunu spor kombiniyle ayna karşısına çekilen bir pozuyla bozdu.

    HAYRANLARININ BEĞENİSİNİ TOPLADI

    kapak 778

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımıyla Reislin tam not aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reislin'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fit bir görüntü" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya fenomen

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