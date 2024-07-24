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    4. Sosyal medya fenomeni Sophie Hughes eğri hatlı vücudunu beğeniler uğruna saklamayı reddediyor!

    Sosyal medya fenomeni Sophie Hughes eğri hatlı vücudunu beğeniler uğruna saklamayı reddediyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.07.2024 12:02
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    Sosyal medya fenomeni Sophie Hughes, insanların çevrimiçi fotoğraflarını kalıplara dayatmak istedğinive bundan bıktığını söylüyor. Model, yakın zamanda büyük bir noktayı kanıtlamak için yan yana iki fotoğrafını paylaştı. İlk fotoğrafa binlerce beğeni gelebileceğini ikinci fotoğrafa ise kötü yorumların yapılacağını gösterdi.

    Sosyal medya fenomeni Sophie Hughes eğri hatlı vücudunu beğeniler uğruna saklamayı reddediyor!

    Kıvrımlı model Sophie Hughes, klişeleri yıkıyor ve dünyaya güzelliğin her şekil ve boyutta olabileceğini gösteriyor, ancak yalnızca zayıf göründüğü fotoğraflar paylaşsaydı daha fazla takipçi kazanacağını itiraf ediyor.

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    İyi hissettiren paylaşımlarıyla 66 binden fazla takipçisi olan model, insanların akışlarında aynı vücut tiplerini görmeye alışkın olduğu için bu algıyı yıkmaya çalışıyor.

    Bir çekimde Sophie dik duruyor, poz veriyor ve süper zayıf görünüyor. Bir sonrakine geçince, yan yatmış, karnı daha da yuvarlak görünüyor.

    Ekran görüntüsü 2024-07-24 115915

    Sophie Instagram'da yaptığı paylaşımına şunları yazdı: "Sadece bir vücut tipini 'sağlıklı' olarak kabul etmeye o kadar derinden şartlandırılmışız ki, kendimi 90 derece döndürdüğümde bir şekilde itici bulunuyorum.

    Soldaki resim hala en çok kabul gören. En çok arzulanan. En üzücü yanı ise en çok satan resim olması, çünkü doğal güzelliğiyle kadın bedeninden iğrenmeye o kadar şartlanmışız ki.

    Profilim soldaki gibi resimlerle dolu olsaydı, daha fazla takipçim olurdu. Bu bir gerçek. (Elbette şu anda beni trolleyen tüm o ürkütücü beyaz adamlar olurdu, ama sayılar artmış olurdu.)

    Yapmamız gereken işler var ve sağdaki görüntü artık kutlanmayana, artık cesur olarak görülmeyene, artık şok edici olarak görülmeyene kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Sağdaki gibi görüntüler artık bir açıklama gerektirmeyene kadar bu işi yapmaya devam edeceğim.

    Ekran görüntüsü 2024-07-24 115901

    Her yerdeki kadınlar, modellerin bile gerçek hayatta böyle görünmediğini ve sağlıklı görünümün herkeste farklı olduğunu gerçekten anlayana kadar çalışmaya devam edeceğim. Erkekler bize istenmeyen fikirlerini vermeyi bırakana ve internetin bu köşesinin onlar için olmadığını ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için var olmadığımı anlayana kadar çalışmaya devam edeceğim. Şok edici biliyorum.

    Toplu bir nefes alana kadar çalışmaya devam edeceğim."

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    Anahtar Kelimeler:
    vücut
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