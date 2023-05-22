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  4. Sosyal medya İstanbul'daki heykeli konuşuyor! Sanatçının itirafı vatandaşları şaşırttı

Sosyal medya İstanbul'daki heykeli konuşuyor! Sanatçının itirafı vatandaşları şaşırttı

22.05.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir heykel sosyal medyada gündem oldu. Çünkü bunu yapan kişi, bu heykeli beğenmediğini bunun sanat olmadığını söyledi. 20 yıldır Alibeyköy'de bulunan mısır heykelini yapan ressam Orhan Albaş, "Ben bunu beğenmiyorum. Sanatsal değil, akademik de değil. Ressam olarak asla beğenmem böyle bir şeyi" diye konuştu. Sanatçının itirafı vatandaşı da şaşırttı.

Sosyal medya İstanbul'daki heykeli konuşuyor! Sanatçının itirafı vatandaşları şaşırttı

Meydanlara dikilen yiyecek ve içecek heykelleri... Kimi aylarca konuşuldu, kimi çirkin kimi ise ucube bulundu. Sosyal medyanın gündeminde bu kez de İstanbul Alibeyköy'deki mısır heykeli vardı.

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SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin heykellerle imtihanı bitmek bilmiyor. Karpuzdan bazlamaya ilginç temalı heykeller aylarca konuşulmuştu. Şimdi Alibeyköy'deki mısır heykeli gündemde. Beğenen de var, beğenmeyen de. 20 yıldır Alibeyköy'de bulunan mısır heykeli son günlerde sosyal medyada oldukça popüler oldu. Çünkü bunu yapan kişi, bu heykeli beğenmediğini bunun sanat olmadığını söyledi. Sanatçının itirafı vatandaşı da şaşırttı.

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RESSAM ORHAN ALBAŞ: OLMAMASI GEREK BİR ŞEY

Show Haber'in haberine göre mısır heykelini yapan ressam Orhan Albaş, "Bunu yaparken hayal ettiğim şey mısırdı ancak insanların hayalinde başka şeyler de canlandı. Tabi ki benim içime sinmedi. Olmaması gereken bir şey. Ben bunu beğenmiyorum. Sanatsal değil, akademik de değil. Ressam olarak asla beğenmem böyle bir şeyi. Ne istenilmişse ben onu yaptım. 3 tane çocuğum var. Ben onların okul paralarını ben bunlarla karşıladım. Ben amele değil, ressamım. Bugün bana teklif edilirse 1 milyon TL'ye yaparım" dedi.

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Vatandaşlar ise "Mısır heykeli ama çözemedim Alibeyköy ile ne alaka", "Yapan kişi beğenmemiş ama bence güzel" "Beğenmemişse kendi bahçesine kursun", "Beğenmedi ise neden yaptı" yorumlarını yaptı.

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