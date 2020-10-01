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Sosyal medya onları konuşuyor! Eşi çalıyor kendi söylüyor, sesiyle ünlü sanatçıları aratmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesi, Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Müslüm Taşkın boş zamanlarını flüt çalarak geçiriyor, 53 yaşındaki Naime Taşkın ise söylediği türkülerle eşine eşlik ediyor. Taşkın çiftinin ünlü sanatçıları aratmayan yetenekleriyse sosyal medyada vatandaşların ilgisini çekiyor. Sesiyle kulakların pasını silen Naime Taşkın, bir türküyü bir kez dinleyerek ezberlediğini söyledi.

Sosyal medya onları konuşuyor! Eşi çalıyor kendi söylüyor, sesiyle ünlü sanatçıları aratmıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan çift, müziğe olan yetenekleriyle ünlü sanatçıları aratmıyorlar.

Naime Taşkın, çocukluğundan itibaren türkü söylediğini belirterek, “Kardeşlerim saz çalıyordu, ben söylüyordum. 7 yaşımdan beri söylüyorum. Bir türküyü bir defa dinliyorum, söylediğim türküleri insanlar beğeniyorlar. Bir düğün olsa, nişan olsa beni çağırıyorlar. Bana eşim eşlik ediyor. Eşim flüt çalarak bana eşlik ediyor. Oğlum sazla eşlik ediyordu. Bu yaşta sesimi duyan elbette hayrete düşüyor, ben bir köylü kadınıyım” dedi.

Müslüm Taşkın da sosyal medya üzerinden güzel tepkiler aldıklarını belirterek, “Hobi olarak yapıyoruz, eşimle kendi aramızda çalıp söylüyoruz. Düğünlere, kınalara gider eşim. Ben de zurnacılık yapıyorum, bu sene de koronadan dolayı işler durgun. Biraz mağdur olduk. Eşime flütle eşlik ediyorum, kendi çabamla çalmayı öğrendim. Sosyal medyada insanlar güzel karşılıyor, çoğu yerden çağıran oluyor ama gitmiyoruz. Kendimiz çalıp, kendimiz dinliyoruz. Bizi severek dinleyenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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