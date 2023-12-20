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    4. Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu! "Akrabalarım çıplak fotoğraflarımı gönderdikten sonra ailem beni evlatlıktan reddetti"

    Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu! "Akrabalarım çıplak fotoğraflarımı gönderdikten sonra ailem beni evlatlıktan reddetti"

    20.12.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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    29 yaşındaki Kayla Jade East, ilk yılında 1 milyon dolar (yaklaşık 29 milyon 118 bin TL) gelir elde ederek Avustralya'nın en başarılı içerik yaratıcılarından biri. Ancak East popülerliğinin kendisine bazı zorluklar getirdiğini de ifade etti. Sosyal medyadan yaptığı müstehcen paylaşımlarının akrabaları tarafından ailesine gönderildiğini söyleyen East, "Akrabalarım çıplak fotoğraflarımı gönderdikten sonra ailem beni evlatlıktan reddetti" dedi.

    Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu! "Akrabalarım çıplak fotoğraflarımı gönderdikten sonra ailem beni evlatlıktan reddetti"

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Kayla Jade East yaklaşık 2 yıldır yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden müstehcen pozlarını satıyor. Fenomen isim sadece kariyerinin ilk yılında 1 milyon dolar (yaklaşık 29 milyon 118 bin TL) gelir elde etmeyi başardı. Ancak ailesinin onun müstehcen pozlarını görmesi üzerine oluşturduğu dünya bir anda başına yıkıldı. Çünkü ailesi kariyerini öğrendiğinde East'i evlatlıktan reddetti.

    "GÜVENDİĞİNİZ BİRİNİN BUNU YAPMASI ÇOK ACI"

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    TikTok'tan yaptığı açıklamasında East, "Kesinlikle yıkılmıştım. Güvendiğiniz birinin bunu yapması çok acı. Aileme çıplak fotoğraflarımı gönderdi ki bu yasa dışı. Ailemin yakın bir üyesinden, ailemden birinin sayfama abone olduğunu, tüm içeriklerimin ekran görüntüsünü alıp aile grubu sohbetine gönderdiğini söyleyen bir mesaj aldım" dedi.

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    Fotoğraflarını gördükten sonra ailesinin kendisini tamamen reddettiğini söyleyen East, "Benimle bir daha görüşmek istemediklerini söylediler ve 1 yıl boyunca onlardan hiçbir haber alamadım. Beni olduğum kişi ve yaptığım işle kabul etmeyi başaramadılar" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya OnlyFans
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