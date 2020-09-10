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Piton operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen piton yılanlarını sosyal medya ağları üzerinden satmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

İstanbul’da, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen piton yılanlarını sosyal medya ağları üzerinden satmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Baskında çeşitli boylarda 6 piton yılanına el konuldu.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sanal Devriye ekipleri, Başakşehir’de adreste besledikleri yabani hayvanları sosyal medya ağları üzerinden illegal ticaretini yapan Ürdün ve Mısırlı 2 kişiyi tespit etti.
Bu sabah yapılan operasyonda, yurda kaçak olarak sokulan çeşitli boyda 6 piton yılanı kurtarılarak el konuldu. Baskında, bu yılanların sosyal medya ağları üzerinden ticaretini gerçekleştirdiği ileri sürülen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılırken, muhafaza altına alınan yılanların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

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