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Sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu

25.10.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Tufan D. (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü (30) pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden kaçarken, Emir Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu

Olay, saat 23.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı
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