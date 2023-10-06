HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada canlı yayın açıp dehşet saçtı! Hırsını alamayıp... Pazardaki yaşlı kadın bile yaralandı

Sosyal medyada canlı yayın açıp dehşet saçtı! Hırsını alamayıp... Pazardaki yaşlı kadın bile yaralandı

06.10.2023 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yapıp, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri pazar alanında olayla ilgisi olmayan kadına, ikisi ise akraba olan şahıslara isabet etti. Dehşet saçan şüpheliyi trafik polisi yakalayıp etkisiz hale getirdi.

Sosyal medyada canlı yayın açıp dehşet saçtı! Hırsını alamayıp... Pazardaki yaşlı kadın bile yaralandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisi hakkında dedikodu yapılmasına sinirlenen ve kırsal alana aracıyla çıkan H.B. (43) sosyal medyada canlı yayın açtı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle yayında ateş açan Hasan B., kendisini sevmeyenlere küfürler savurup, tehditte bulundu.

7d039736-b426-4e98-855f-df9234369e9e

HIRSINI ALAMAYIP ŞEHRİN GÖBEĞİNE GİTTİ

Hırsını alamayan şüpheli şehrin göbeğine giderek, kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş açtı. Olayda G.D (38) ve G.D. (35) ile pazar alanında ilerleyen 73 yaşındaki C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

7d2d1334-d0b1-41e2-a50f-7969977e2013

Şüphelinin canlı yayında tehditler savurup, ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. (İHA)

90a4b59e-7be5-4854-a87e-624dfcc3f8b3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları bakın nasıl seçiyorlarmış! Ankara'da böyle yakalandılar, suç makinesi çıktılarZorla fuhuş yaptırdıkları kadınları bakın nasıl seçiyorlarmış! Ankara'da böyle yakalandılar, suç makinesi çıktılar
Şengör'den gençlere Atatürk nasihati!Şengör'den gençlere Atatürk nasihati!
31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Bursa pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.