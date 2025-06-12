Sosyal medyada 'Cilt bakım rutini' videosu izleyenler dikkat! Gençler risk altında! Uzmanlar uyardı...

Araştırmacılar, TikTok’ta genç içerik üreticilerinin paylaştığı cilt bakım rutinlerinin faydasız olduğunu, hatta bazılarının cilt tahrişine ve çocuklarda ömür boyu sürebilecek alerjilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Sosyal medya, özellikle genç kızlar arasında nemlendiriciler, tonikler, yaşlanma karşıtı ürünler ve akne tedavileri içeren karmaşık cilt bakım rutinlerinin popülerleşmesine neden oldu. Ancak uzmanlar, bu rutinlerin pahalı, gereksiz ve potansiyel olarak zararlı olduğunu vurguluyor.

KARMAŞIK RUTİNLER YERİNE BASİT ÇÖZÜMLER

Northwestern Üniversitesi’nden Dr. Molly Hales’in liderlik ettiği bir araştırma, TikTok’taki cilt bakım videolarını mercek altına aldı. Dergide yayınlanan çalışmada, 13 yaşa uygun iki TikTok hesabı üzerinden 100 video incelendi.

İçerik üreticilerinin çoğunluğu 7-18 yaş arası kızlardan oluşuyordu ve videolarında ortalama altı ürün kullanıyorlardı. Bu ürünlerin toplam maliyeti yaklaşık 168 dolar (6599 TL) tutuyor. Hales, “Bu ürünlerin riskleri, özellikle genç kızlarda, sağlayabilecekleri küçük faydaları gölgede bırakıyor. Genç ciltlerin bu karmaşık rutinlere ihtiyacı yok; günde bir ya da iki kez yumuşak bir temizleyici ve güneş kremi yeterli” dedi.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIMI YETERSİZ

Araştırmada, incelenen 100 videodan yalnızca %26’sında güneş kreminin yer aldığı tespit edildi. Bu, uzmanlara göre ciddi bir eksiklik. Videolarda öne çıkan bazı ürünlerin sitrik asit gibi bileşenler içerdiği ve bunların cilt tahrişi ile güneş hassasiyetini artırabileceği belirlendi.

Bu durum, güneş yanığı ve diğer cilt sorunları riskini yükseltiyor. Hales, “Gençler, bu ürünlerin cilt sağlıklarını iyileştirdiğini düşünüyor, ancak zamanla cilt bariyerine zarar verebilirler” uyarısında bulundu.

GÜZELLİK STANDARTLARI VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Çoğu içerik üreticisinin açık ve parlak bir cilde sahip olması, videoların beyazlıkla ilişkilendirilen güzellik standartlarını yansıttığını gösteriyor. “Benimle Hazırlanın” ve “Cilt Bakım Rutinim” gibi popüler videolar, gençleri bu pahalı ve zahmetli rutinleri taklit etmeye teşvik ediyor.

Bazı gençlerin sabah 04:30 gibi erken saatlerde uyanarak bu rutinleri uygulaması, uygulamanın sürdürülemez olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, gençlerin cilt sağlığı için basit ve bilimsel temelli alışkanlıklara yönelmesi gerektiğini vurguluyor.