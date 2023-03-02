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Sosyal medyada deprem kahini olarak bilinen Frank Hoogerbeets’in yeni tahmini kızdırdı! Rus uzman cevap verdi: Amatör

02.03.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada deprem kahini olarak ünlenen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 3 Şubat’ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden önce bölgede 7.5’lik bir deprem beklediğini ifade eden Hoogerbeets tüm dünyada ses getirmeyi başarmıştı. Hollandalı isim bu kez Mart ayının ilk haftasını vurgulayarak 8 büyüklüğünde bir depreme işaret etti. Hoogerbeets’in sözlerine Rus uzman “Amatör” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada deprem kahini olarak bilinen Frank Hoogerbeets’in yeni tahmini kızdırdı! Rus uzman cevap verdi: Amatör

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 3 gün öncesinde Hollandalı Hoogerbeets, 7.5 büyüklüğünde bir depreme işaret ederek dünya basınının ilgisini çekmişti. Depremlere yönelik tahminlerini gök cisimlerinin hareketlerine dayanarak yaptığını ifade eden Hoogerbeets, YouTube’dan yayınladığı yeni videosunda Mart ayının ilk haftasının kritik olacağı konusunda uyardı. Hoogerbeets, Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları'ndan Filipinler ve Endonezya'ya kadar binlerce kilometrelik bir alanda 8 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini söyleyerek “Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı” ifadelerini kullandı.

RUS DEPREM UZMANI TEPKİ GÖSTERDİ

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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Araştırma biriminin Kamçatka yöneticisi Danila Chebrov, Hoogerbeets’in yeni deprem tahminine tepki gösterdi. Chebrov, Hoogerbeets’in tahminlerini sorguladı ve onu bir amatör olarak değerlendirdi.

Chebrov, B29 ve NPR medyasına yaptığı açıklamada, "Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleri ile Dünya'daki sismik aktivite arasındaki ilişki oldukça zayıf ve bunu ana tahmin aracı olarak kullanırsanız, sorun yaratacaktır” dedi.

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