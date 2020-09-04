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Sosyal medyada dini değerlere hakaret eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere hakaret eden şahıs gözaltına alındı.Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında dini değerleri alenen aşağıladığı tespit edilen ‘tcbelensay’ rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E.M.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere hakaret eden şahıs gözaltına alındı.
Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında dini değerleri alenen aşağıladığı tespit edilen ‘tcbelensay’ rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E.M. isimli şahıs 3 Eylül Perşembe günü ikamet ettiği Bursa’nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Söz konusu şahıs ifadesinde ‘hesabı kendisinin açtığını, sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini’ beyan ederken, daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile salıverildi. Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verildi. Şahıs gözaltına alınarak, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

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