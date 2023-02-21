Sosyal medyada fenomeni Fırat Yayla, depremde hayatını kaybeden arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafını gözyaşlarıyla anlattı! “Öldü çocuk...”

YouTube’da ‘Charmquell’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fırat Yayla, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken evinin enkazında kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla enkazdan kurtulan Yayla sosyal medyadan annesine seslendiği videoyla dikkatleri çekmişti. Fenomen isim annesi ve yakın arkadaşlarını depremde kaybettiğini söyleyerek arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Twitch’te yayın açarak yakın arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafını gösteren Yayla, “Bizim ekip buydu. Antakya’da batak oynarken bir fotoğraf çekilmiştik böyle” dedi. Arkadaşının arabasını gösteren Yayla, “Bu da onun arabası. 27 yaşında öldü. Kullanamadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.