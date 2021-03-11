HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

11.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Antalya'da sosyal medya üzerinden gördüğü ilan sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını Aslı İlhan, ayda bir kez uygulanan mikro iğneleme (dermapen) uygulamasıyla şu ana kadar 2 seans tedavi görerek eski güzelliğine kavuşmaya başladı. Değişimi görünce mutlu olduğunu dile getiren İlhan, "İnşallah daha da güzelleşeceğim" dedi.

Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleye İlhan, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu. Burada iddiaya göre salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı, ardından İlhan'ın yüzünde yanıklar ve su toplamalar oluştu. İlhan'ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı. Genç kadının yüzü bu sefer daha da kötü hale geldi. İki salonda da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi. Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden talihsiz kadın, yüzünün eski haline gelmesi için sağlık merkezine başvurdu. İki salondan yapılan işlemler için şikayetçi olan İlhan, konuyu savcılığa taşıdı. Adli süreç devam ederken bir yandan da cildinin eski güzelliğini kazanabilmesi için çaba gösteren İlhan, güvendiği bir güzellik merkezine giderek dermapen uygulaması (mikro iğneleme) yaptırmaya başladı. Ayda bir kez uygulanan tedavide şu ana kadar 2 seans tedavi gören İlhan’ın cildinde belirgin düzelmeler olmaya başladı.

3547a5f1-fea8-498b-a85f-5ea291397f92

"DEĞİŞİMİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM"

Eski güzelliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İlhan, cildindeki son durumunu paylaştı. İlhan, dermapen işlemiyle cildinin yenilenmeye geçtiğini belirterek, "Şükürler olsun yavaş yavaş değişiyor. Cildim soyularak yeni deri çıkarılıyor. O işlemler de güzel bir sonuç vermeye başladı. Daha mutluyum çok şükür. Tabii psikolojiyi atamıyor insan ama değişimi görünce mutlu oluyorum" dedi.

"İNŞALLAH DAHA DA GÜZELLEŞECEĞİM"

Güzellik merkezlerini seçerken bir daha sosyal medyaya güvenerek hareket etmeyeceğini dile getiren İlhan, şunları söyledi:

"Artık güvenmediğim yere gitmeyeceğim. Sosyal medyaya güvenip hareket etmemeyi öğrendim. Takipçi sayısı ve beğeni sayısı çok etkilemişti. Şahıslar, fotoğrafları paylaşıp hiç yaptırmadığım işlemleri yaptırmış gibi gösterdiler. Bunun için de hukuksal işlem devam ediyor. Ailem ve arkadaşlarım bana destek oldular. Hiçbir şeyim yokken salona gittim. Sadece güzelleşmek için ama yaktılar suratımı. Eski halimi düzeltebilmek için ekstra maddiyat ödemek zorundayım ve zamana ihtiyacım var. İnşallah daha da güzelleşeceğim."

b8774bba-795d-4ced-977d-eee33de2902a

2'İNCİ DERECE YANIK RAPORU VERİLDİ

İlhan, karşı tarafın hatalı işlem yaptığını kabul etmediğini, buna karşın savcılığın adli tıp raporu istediğini belirterek, “Doktorlara gidip raporlarımı aldım. Savcılığa intikal ettiği için adli tıp raporu istenildi. Raporda da olaydan 2 ay geçmesine rağmen yanıkların hasarı olduğu için 2. derecede yanık olarak verildi. Ne kadar inkar etseler de her şey gözüküyor. Adli süreç devam ediyor, elimden geleni de yapacağım. Çünkü hem hakaret var, hem özel hayata saldırı var ve inkar ediyorlar. Ayrıca tehdit de ediliyorum” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimiİstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya cilt bakımı

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Sinop'ta 200 yıllık mezar açıldı: Oturur vaziyette gömmüşler!

Sinop'ta çok önemli keşif! 200 yıllık mezardan çıkardılar

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

Ramazan Bayramı ne zaman?

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar? İşte sınav soruları

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar?

Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

97 yıl sonra gelen müjde: Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk miras kaldı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.