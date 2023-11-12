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Sosyal medyada gündem olan görüntü! "Seraya giren domuzun üzerine bindi" diye paylaşıldı: "Bunu da kaptırmadık"

12.11.2023 12:56 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılardan ilgi görerek gündem oldu. İddiaya göre, Mersin'de kaydedildiği söylenen o görüntülerde bir genç, seraya giren yaban domuzuna binek hayvanı gibi bindi. O görüntüler, sosyal medyada "seraya giren domuzun üzerine bindi" ifadesiyle paylaşıldı. Görüntülerde bir kişinin ise "Ahmet biraz gaz ver" dediği duyuldu. Sosyal medyada görüntülere yorum yağarken, bir kişinin "Bunu da kaptırmadık" şeklindeki yorumu dikkat çekti.

Sosyal medyada son dönemde paylaşılan videolar dikkat çekerken, kullanıcılardan ilgi gören bir video gündem olmayı başardı.

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'SERAYA GİREN YABAN DOMUZUNA BİNEK HAYVANI GİBİ BİNDİ'

İddiaya göre, Mersin'de kaydedildiği söylenen o görüntülerde bir genç, seraya giren yaban domuzuna binek hayvanı gibi bindi. Görüntülerde ise bir kişinin bir yeşil alanda hayvanın üzerine binerek ilerlemeye çalıştığı, bu sırada hayvanın ise kişiye karşı herhangi bir tepki göstermediği görüldü.

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"AHMET BİRAZ GAZ VER"

Öte yandan görüntülere başka bir kişinin "Ahmet biraz gaz ver" dediği de yansıdı.

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Sosyal medyada geniş yer bulan görüntüler, "seraya giren domuzun üzerine bindi" ifadesiyle paylaşıldı.

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SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKİCİ YORUMLAR

Sosyal medya ise görüntülere yorum yağdırdı. Kullanıcılardan birinin "Bunu da kaptırmadık" şeklindeki yorumu dikkat çekti.

bunu da kaptırmadık

Başka bir kullanıcı "Clash Royal ama gerçek hayat" yorumunda bulunurken, bir başkası "Bir ısırırsa görürsün üzerine binmeyi" şeklinde bir yorum yaptı.

clash royal

bir ısırırsa

Konuya farklı bir açıdan bakan bir kullanıcı ise yaptığı yorumda "yeter artık hayvanları rahat bırakın" dedi.

yeter

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mersin domuz
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