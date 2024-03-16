Sosyal medyada gündem oldu: 84 yaşındaki kadının kahreden isyanı! "Daha benim evime et girmedi"

Hayat pahalılığı ve bir türlü kontrol altına alınamayan dolar kuru yüzünden vatandaş için artık bıçak kemiğe dayandı. Siyasi görüşü ne olursa olsun insanların ortaklaştığı temel sorun artık geçim kaygısı... Sosyal medyada yayılan bir videoda konuşan 84 yaşındaki kadın da geçim sıkıntısını en yoğun şekilde yaşayanlardan birisi.

"BAYRAM GELDİ GEÇTİ, DAHA EVİME ET GİRMEDİ"

Yaşlı kadın yaşadığı ekonomik sıkıntılarını bu sözlerle ifade etti:

"100 lira borç aldım, ilacımı almaya gidiyorum. Kirada oturuyorum, çocuklarım anca kendini geçindiriyor. Bir kiramı verecek durumda değilim. İş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi giçti, daha benim evime et girmedi. Affedersiniz mis gibi geliyor pidenin kokusu ama alamıyorum. Biz bugün kalırsak yarın daha beter olacağız, gözümüzü açalım. Biz gözümüzü yumduğumuz için bugün bu durumdayız. Anahtarımı vereyim, evime gidin bakın. Evimin halini, dolabımı anladınız mı?"





