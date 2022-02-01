Sosyal medyada gündem oldu! Bekçinin magandanın elinden silahı aldığı anlar kamerada

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Videoda bir grup kişinin araçlarıyla yolu kapatıp müzik eşliğinde eğlence yaptığı görüldü. Silahların da yer aldığı eğlence görüntülerinde bir magandanın silahını çıkarıp rastgele etrafa ateş etmesi tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

BEKÇİLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Asker eğlencesi olduğu öğrenilen olaydaki tehlikeli anları gören bekçiler ise hızla müdahale ederken magandanın elinden silahı aldı. Olaya kısa sürede müdahale eden bekçiler araçtakileri de indirdi. Dikkat çeken anların yaşandığı olay bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Videoyu izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise yaşanan olayla ilgili çeşitli yorumlar yaptı.





