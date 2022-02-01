HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Bekçinin magandanın elinden silahı aldığı anlar kamerada

Sosyal medyada gündem oldu! Bekçinin magandanın elinden silahı aldığı anlar kamerada

01.02.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem olan bir video çok sayıda kişi tarafından konuşuluyor. Yolu kapatıp araçlardan sarkarak kutlama yapan bir grup kişinin yer aldığı video sonunda yaşanan bir olayla dikkat çekti. Araçların birindeki magandanın, silahını çıkarıp hava ateş etmeye başlamasıyla olay yerine gelen bekçilerden birinin magandanın elinden silahı hızla alıp, söz konusu kişileri araçtan indirdiği görüldü. O dakikalar anbean bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Videoda bir grup kişinin araçlarıyla yolu kapatıp müzik eşliğinde eğlence yaptığı görüldü. Silahların da yer aldığı eğlence görüntülerinde bir magandanın silahını çıkarıp rastgele etrafa ateş etmesi tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

maganda (1)

BEKÇİLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Asker eğlencesi olduğu öğrenilen olaydaki tehlikeli anları gören bekçiler ise hızla müdahale ederken magandanın elinden silahı aldı. Olaya kısa sürede müdahale eden bekçiler araçtakileri de indirdi. Dikkat çeken anların yaşandığı olay bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Videoyu izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise yaşanan olayla ilgili çeşitli yorumlar yaptı.

maganda (3)

maganda

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Diyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndüDiyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndü
Konya Meram'da deprem! Konya Meram'da deprem!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak kar yağışı iddiası! "Küçük Sibirya'ya dönebilir"

Çok konuşulacak kar yağışı iddiası! "Küçük Sibirya'ya dönebilir"

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Kredi faizlerine indirim gelecek mi?

Kredi faizlerine indirim gelecek mi?

İndirimli satışlarla ilgili bakanlık harekete geçti! Zorunlu oldu…

İndirimli satışlarla ilgili bakanlık harekete geçti! Zorunlu oldu…

Kilosu 140 TL'ye çıkmıştı!

Kilosu 140 TL'ye çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.