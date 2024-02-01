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Sosyal medyada gündem oldu! Bolu Belediye Meclisi'nde gergin anlar, Tanju Özcan o ismi görevden aldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 19:23 | Son Güncelleme:
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Bolu Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP'li üye İlkay Bayrak arasında tartışma yaşandı. Özcan, tartışma sonunda Bayrak'ın dışarı çıkartılmasını isteyerek birleşime ara verdi. Birleşimde Bayrak'ın dışarı çıkartılmadığını görünce Özcan, Zabıta Müdür Vekilini görevden aldı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldu! Bolu Belediye Meclisi'nde gergin anlar, Tanju Özcan o ismi görevden aldı

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir olayla gündem oldu. Bolu Belediye Meclisi'nde Özcan, CHP'li üye İlkay Bayrak ile tartıştı.

"ÜSLUBUNA DİKKAT ET, ATARIM DIŞARI"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Özcan şunları ifade etti:

"Arkadaşın değilim ben senin, belediye başkanınım. Başkan değil, sayın başkan. Bak üslubuna dikkat et, atarım dışarı. Atın arkadaşı, çıkarın dışarı. Arkadaşlar birleşime 5 dk ara veriyorum, İlkay Bayrak dışarı çıkartılacak."

O İSMİ GÖREVDEN ALDI

Birleşime ara verilmesi sonrasında Özcan, İlkay Bayrak'ın dışarı çıkartılmadığını görünce "Talimatım yerine gelmediği için Zabıta Müdür Vekilini görevden alıyorum" dedi.

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