Sosyal medyada gündem oldu! Herkes Biden'ın davranışı konuşuyor

Son dönemde yaptığı gaflar ve katıldığı törenlerde uyuyakalması ile gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer dün katıldığı konuşmada yaptıklarıyla gündem oldu.

BOŞLUĞA ELİNİ UZATTI

Biden, Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili bir konuşma yaptı. Biden konuşmasını bitirdikten sonra sahnede tokalaşmak isteyeceği birilerini aradı ama sahnede başka kimse yoktu. Biden bunun üzerine elini boşluğa uzattı. Bir süre etrafına bakınan Biden, herkesin şaşkın bakışları arasında sahneden ayrıldı.

"BİLE BİLE GÖSTERMEK Mİ İSTİYORLAR?"

Biden'ın bu davranışı sosyal medyada gündem olurken Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon "Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum çok tuhaf bile bile onun bunadığını mı göstermek istiyorlar?" dedi.

