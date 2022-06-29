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Sosyal medyada gündem olmuştu! Belediyeden dikkat çeken 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"

29.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Gökçek’in "Demek ki trollenebiliyorum." şeklinde açıklama yaptığı olay sonrası Adıyaman Gölbaşı Belediyesi’nden dikkat çeken bir ‘jelibon’ hamlesi geldi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gökçek’in açıklamalarına gönderme yaptı ve “Jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini aldık” diyerek misafirlerine bu şekerlemelerden ikram etmeye başladı.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Belediyeden dikkat çeken 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ açıklamaları olmuştu. Gökçek'in "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı.” paylaşımını gerçek sanıp, canlı yayında yorumladığı görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılmıştı. Gökçek bu olayın ardından "Demek ki trollenebiliyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım" şeklinde açıklama yapmıştı. Yaşananların ardından Adıyaman'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu. Başkan Yıldırım, misafirleriyle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını da diledi.

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"ADIYAMAN'DAKİ JELİBON REZERVLERİNİN İLK MAHSULLERİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

’Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını’ ifade eden Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu. (İHA)

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Melih Gökçek sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldiMelih Gökçek sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi


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Melih Gökçek Adıyaman Gölbaşı

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