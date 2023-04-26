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Sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret etmişti! Suriyeli şüpheli yakalandı

26.04.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen Suriyeli M.E., gözaltına alındı.

Sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret etmişti! Suriyeli şüpheli yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı. O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi.  İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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suriye Meral Akşener

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