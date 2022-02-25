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  4. Akıl alır gibi değil! Sosyal medyada gördü, burnuna sarımsak soktu

Akıl alır gibi değil! Sosyal medyada gördü, burnuna sarımsak soktu

25.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da sosyal medyada gördüğü yöntemle tıkanıklığı gidermek için burun deliklerine sarımsak yerleştiren kadın, ameliyat ile kurtuldu. İncelemede, sarımsaklardan birinin kendiliğinden çıktığı diğerinin de hapşırdıktan sonra genize kaçtığı belirlendi.

Akıl alır gibi değil! Sosyal medyada gördü, burnuna sarımsak soktu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Yalvaç'ta 42 yaşındaki kadın hasta, devlet hastanesine burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Sosyal medyadan görerek, her iki burun deliğine birer diş sarımsak yerleştirdiğini de anlatan kadın muayene edildi. İncelemede, sarımsaklardan birinin kendiliğinden çıktığı diğerinin de hapşırdıktan sonra genize kaçtığı belirlendi. Muayenede sağ burun boşluğunda bir diş sarımsak belirlenen hasta, ameliyat edildi. Ameliyatta kadının burnundaki sarımsak çıkarıldı.

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Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Demirdağ Çevikkan, sosyal medyada önerilen yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Burun tıkanıklığına, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik nedenler, burunda eğrilik, burun etlerinde büyüme, hormonal değişiklikler, burun içi kitle gibi durumlar neden olabilir. Çoğu zaman geçiştirilen burun tıkanıklığı, yorgunluk, uyku problemi hatta uzun vadede kalp ve akciğer problemlerine dahi neden olabilir. Gün içinde ya da gece hissedilen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi şikayetler varsa başka çözümler aramak yerine mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır.

Burun tıkanıklığının sebeplerinden biri olan yabancı cisim kaçması halinde ise ani nefes yolu tıkanıklıklarına yol açabileceğinden çocuk ya da erişkin yapılacak ilk adım kulak burun boğaz doktoruna başvurmak olmalı" diye konuştu.

(DHA)

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Isparta
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