HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada olay olmuştu! Diyarbakır'daki simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım

Sosyal medyada olay olmuştu! Diyarbakır'daki simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren daha sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen (13), insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Aileme bakıyorum; 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.

Sosyal medyada olay olmuştu! Diyarbakır'daki simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım

Diyarbakır'da sosyal medya fenomeninin, videoya aldığı sosyal deneyde, 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusuna verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleriyle takdir toplayan çocuklardan Mert Emsen, konuştu.

Fenomenin aç olduğunu belirtmesi üzerine önce simit ve su veren daha sonra 'Senin boyun uzun, sen bununla doymazsın. Ben sana döner ve ayran alayım' diyen Emsen, simitçilik yaparak, ailesinin geçimine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu anları anlatan Emsen, "Aç olduğunu söyledi. Simit ve su istedi. Ben de verdim. Yedi içti. Bana 'Siz kaç kardeşsiniz?' dedi. Evimi sordu. Daha sonra ben de ona 'Senin boyun uzun, bu simitle doymazsın' dedim. Ona döner ve ayran aldım. Onu da yerken bana bir tablet uzattı. 'Al, bu senin olsun' dedi. Ben de 'Gerek yok. Bu çok pahalı bir tablet' dedim. Bunun bir kamera şakası olduğunu söyledi. 'Sosyal medyaya atacağız. Herkesle yaptık. Bir tane de senin nasibin' dedi. Ben 'İnsanlık vazifem' dedim. Okul açıldığında sabah 07.00'de gidiyorum. Daha sonra öğlen 12.00'de buraya geliyorum. Aileme bakıyorum. 10 TL okul harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum. Amcam da yol hakkımı veriyor. Simit satıyoruz" dedi.

sosyal deney

'İSTANBUL'DA FİLM ÇEKMEK İSTİYORUM'

Büyüyünce oyuncu olmak ve tiyatroda oynamak istediğini aktaran Mert Emsen, "İstanbul'da film çekmek istiyorum. Oyunlarda da oynamak istiyorum. Herkese öyle söyledim. Herkes hayır sahibi olsun. Ben sana bir iyilik yaparsam eğer zamanı gelir, sen de bana iyilik yaparsın. Bir atasözü var; iyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Bana 'Sen bana kapını açtın, yemek verdin, ben de sana tablet veriyorum' dedi" diye konuştu.

3

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Libya'ya kritik ziyaret! Libya'ya kritik ziyaret!
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

'Bu kadarına da pes'
'Bu kadarına da pes'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

Bursa'da korkutan orman yangını! Alevler villalara yaklaşıyor
Korkutan yangın! Alevler villalara yaklaşıyor
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
Bakan Soylu ve Kurum depremi simülasyonda yaşadı
Bakan Soylu ve Kurum depremi simülasyonda yaşadı
İstanbul'da 2 Nolu Baro’nun kurulması için ilk adım atıldı
İstanbul'da 2 Nolu Baro’nun kurulması için ilk adım atıldı
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'ta
Libya'ya kritik ziyaret!
Bakan Soylu'dan İstanbul depremi uyarısı! En büyük endişesini açıkladı
Bakan Soylu'dan İstanbul depremi uyarısı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.