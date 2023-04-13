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  4. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti! Bunun adı vicdansızlık... O anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti! Bunun adı vicdansızlık... O anlar kamerada

13.04.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Bekilli ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde asfaltta sürüklenen köpeğin cep telefonuyla çekilen görüntüleri tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücüye 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken, köpeğin öldüğü öğrenildi.

Olay, dün Bekilli ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde hareket halindeki otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

YAKALANDI! İŞTE İFADESİ...

Olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı. Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan A.D. (73) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.D ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Köpeğin öldüğü belirlenirken, A.D hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)

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